Gran Morelos Sin Policías Tras Ataque Armado; Autoridades de Chihuahua Buscan Solución

El municipio de Gran Morelos, Chihuahua, se quedó sin elementos de Seguridad Pública Municipal luego de que ningún agente municipal se presentara a trabajar tras el ataque armado ocurrido en contra dos policías.

El alcalde Óscar Miramontes confirmó que, después de la agresión perpetrada por un grupo de hombres armados, los elementos municipales decidieron abandonar la corporación por temor ante la situación de violencia que enfrenta la región.

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Durante el ataque, uno de los agentes resultó lesionado por una esquirla, mientras que el segundo policía salió ileso.

“La verdad se está poniendo muy crítica la cosa, pues la gente ya está paniqueada, asustada, inclusive está saliendo gente del municipio. Conocieron ahí a dos agentes de la municipal y al siguiente día nadie se presentó trabajando, todos fueron a renunciar y nos quedamos sin Seguridad Pública”, expresó el alcalde.

El edil señaló además que existe preocupación entre habitantes de la zona, donde algunas familias incluso han comenzado a salir del municipio ante el clima de inseguridad.

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Ante la ausencia de policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó, este miércoles 13 de mayo, que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial sobre la situación de la corporación local. No obstante, autoridades estatales aseguraron que continúan desplegando patrullajes preventivos, labores de vigilancia y acciones de disuasión del delito en la región.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, indicó que el alcalde de Gran Morelos sostuvo acercamientos con autoridades estatales para abordar la problemática de seguridad.

“El alcalde visitó al fiscal, seguramente en las próximas horas nos estaremos reuniendo para ver cómo abordamos ese tema. Recordemos que el Gobierno del Estado participa ya actualmente en más de trece municipios y bueno, lo que tenemos que hacer es atender el tema”, declaró.

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La Secretaría de Seguridad Pública Estatal también enfatizó que no se busca desaparecer la corporación municipal ni asumir permanentemente sus funciones, sino fortalecerla mediante el reclutamiento y formación de nuevos elementos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo podría restablecerse de manera formal la operación de la Policía Municipal de Gran Morelos.

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