Asesinan a Dos Hombres en Estacionamiento de Plaza Comercial en Ciudad Juárez

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este jueves 14 de mayo, en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Ejército Nacional, en Ciudad Juárez, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones policiacas en la zona.

El ataque armado fue reportado tras múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la llegada de elementos de distintas corporaciones de seguridad y el acordonamiento del área para el inicio de las investigaciones.

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Autoridades no han dado a conocer la identidad oficial de las víctimas

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena para recabar evidencias balísticas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido. La agresión generó preocupación entre personas que se encontraban en el sector comercial, una de las zonas con alta afluencia vehicular y de visitantes en Ciudad Juárez.

De manera preliminar, trascendió que las víctimas presuntamente se desempeñaban como escoltas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el doble homicidio ni sobre la identidad oficial de las víctimas. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el móvil del ataque registrado sobre la avenida Ejército Nacional.

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