Detienen en Namiquipa a Joven por Presuntamente Matar a su Bebé Recién Nacida en Chihuahua

Una joven de 19 años identificada con las iniciales A.M.Q. fue detenida en el municipio de Namiquipa, acusada de presuntamente haber causado la muerte de su bebé recién nacida en hechos ocurridos durante diciembre de 2023 en la comunidad de La Guajolota.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la presunta responsable todavía era menor de edad al momento en que ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de la recién nacida.

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La carpeta de investigación establece que la víctima sufrió lesiones provocadas con un objeto punzocortante, heridas que posteriormente le causaron la muerte. La orden de aprehensión fue emitida por una jueza especializada en Justicia Penal para Adolescentes, como parte del seguimiento judicial del caso.

Capturan a joven en carretera de Namiquipa

La detención se realizó el pasado 12 de mayo sobre la carretera que conduce de El Terrero a Soto Máynez, en el municipio de Namiquipa. Autoridades ministeriales no dieron a conocer mayores detalles sobre el avance del proceso judicial ni sobre la situación legal actual de la joven detenida.

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El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las diligencias y el proceso penal conforme al sistema de justicia especializado para adolescentes.

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