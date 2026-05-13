Clausuran Albergue en Chihuahua Tras Denuncia de Abuso Contra Menor Tutelado por el DIF

Un albergue y centro de rehabilitación ubicado en la colonia Vida Digna, en la ciudad de Chihuahua, fue clausurado tras una denuncia de abuso presentada por un menor de 16 años que se encontraba bajo tutela del DIF Estatal.

La Fiscalía Zona Centro informó que los hechos denunciados ocurrieron durante abril de 2025, cuando el adolescente señaló haber sido víctima de abusos presuntamente cometidos por uno de los encargados del lugar.

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De acuerdo con la investigación, el joven logró escapar del inmueble y posteriormente acudió junto con su madre a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

El presunto responsable fue identificado como Andrés David "N", quien ya fue detenido y vinculado a proceso penal por el delito de abuso.

Reubican a 13 menores tras clausura de albergue en Chihuahua

Tras las investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales, el inmueble identificado como albergue fue clausurado y 13 menores que permanecían en el lugar tuvieron que ser reubicados.

La coordinadora de la Unidad de Delitos Sexuales, Concepción Márquez Muñoz, informó que durante el cateo fueron asegurados diversos dispositivos electrónicos y equipo de cómputo.

“Se asegura en este inmueble, el albergue, algunos dispositivos, un equipo de cómputo. De igual manera, el imputado no fue localizado en este lugar, ya no se encontraba laborando ahí. Fue hasta el 2 de mayo que se captura y el día 6 de mayo se le vinculó a proceso por abuso”, detalló la funcionaria.

Asimismo, indicó que el juez impuso prisión preventiva al imputado y otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Hasta el momento, las autoridades continúan integrando pruebas y realizando diligencias relacionadas con el caso ocurrido en el centro de rehabilitación ubicado en la colonia Vida Digna.

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