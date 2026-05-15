Detienen a Presunto Responsable de Doble Homicidio en Plaza Comercial de Ciudad Juárez

La mañana de este viernes 15 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer el aseguramiento de un hombre identificado como Miguel Ángel H. R., de 39 años, señalado como presunto responsable del doble homicidio ocurrido en el estacionamiento de una plaza comercial en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información oficial emitida, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban un patrullaje en el cruce de las calles Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles, cuando escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que implementaron un operativo para determinar el origen de los disparos.

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Al arribar al lugar donde quedaron las dos víctimas sin vida, los oficiales observaron una camioneta color arena, modelo antiguo y sin placas de circulación, huir a exceso de velocidad con tres sujetos a bordo, iniciándose una persecución.

La persecución concluyó cuando los sospechosos descendieron del vehículo para escapar corriendo; sin embargo, uno de ellos fue detenido en el cruce de la Av. Ejército Nacional y Camino Viejo a San José.

Aseguraron un Arma de Fuego y Dos Vehículos

Tras la detención, los oficiales realizaron una inspección preventiva al detenido, a quien le localizaron un arma de fuego fajada a la cintura, calibre 45, abastecida con cuatro cartuchos útiles. En el lugar también fue asegurada una camioneta Yukon modelo 2001, la cual habría sido utilizada durante la persecución.

Horas más tarde, autoridades localizaron otro vehículo 4x4 de modelo antiguo y color morado abandonado en el cruce de la calle Luis Lendon Castillo y Av. Valentín Fuentes, en la colonia Infonavit Casas Grandes, unidad que presuntamente estaría relacionada con los hechos.

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