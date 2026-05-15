Persecución Armada Termina en Choque al Sur de Chihuahua; Detienen a Tres Personas

Una persecución policiaca registrada al sur de la ciudad de Chihuahua terminó en un choque sobre el cruce de la calle 16 y el Periférico Francisco R. Almada, donde autoridades estatales detuvieron a tres personas y aseguraron armas de fuego.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Estado, los hechos comenzaron en calles de la colonia 11 de Febrero, cuando agentes intentaron marcarle el alto a un vehículo color blanco.

Te podría interesar: Detienen a Presunto Responsable de Doble Homicidio en Plaza Comercial de Ciudad Juárez

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró la marcha, lo que derivó en una persecución por varios sectores de la zona sur de la capital.

La persecución culminó en el cruce de la calle 16 y Periférico Francisco R. Almada, donde el vehículo impactó a una camioneta de carga color blanco que circulaba sobre la vialidad principal.

Tras el impacto, la unidad afectada brincó el camellón central y terminó en sentido contrario.

Camioneta transportaba birria cuando fue impactada

El segundo vehículo involucrado transportaba birria, mercancía que terminó esparcida en gran parte de la camioneta tras el choque provocado durante la persecución.

El conductor afectado señaló en el lugar que recientemente había solicitado un préstamo para adquirir el vehículo y utilizarlo en su negocio.

Elementos policiacos lograron detener a tres personas que viajaban en el automóvil perseguido, luego de que durante la inspección localizaran armas de fuego al interior de la unidad.

Tanto los detenidos como el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas: