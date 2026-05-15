Cae en Ciudad Juárez Premio Mayor de la Lotería Nacional Hoy 15 de Mayo 2026 ¿Cuál Número Fue?

La noche de este martes 15 de mayo se llevó a cabo el Sorteo Especial número 312 de la Lotería Nacional, edición conmemorativa dedicada al Día de las Maestras y los Maestros. El evento contó con un premio garantizado de 27 millones de pesos divididos en dos series, y dio a conocer al billete ganador durante la transmisión oficial del sorteo.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional hoy 15 de mayo 2026?

De acuerdo con la información proporcionada, el número ganador del premio principal fue el 24616. La serie número 1 fue enviada a Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que la serie número 2 quedó disponible para su venta a través de la subgerencia expendedora correspondiente.

Durante el desarrollo del sorteo también se dieron a conocer los números correspondientes a los premios de reintegro. En esta ocasión, los billetes con terminación en 6 y 2 resultaron favorecidos para este tipo de premio, como parte de la dinámica habitual de la Lotería Nacional.

La edición número 312 formó parte de los sorteos especiales organizados por la Lotería Nacional y se realizó durante la noche del 15 de mayo, fecha en la que tradicionalmente se conmemora a las maestras y maestros en México.

Con la publicación de los resultados, las personas que adquirieron billetes para este sorteo podrán verificar si cuentan con algún premio o reintegro. El número 24616 quedó registrado como el ganador principal de esta edición especial celebrada en honor al sector docente.

Historias recomendadas: