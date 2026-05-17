Pumas vs Pachuca Marcador Global: ¿Cuántos Goles Necesitan para Pasar? Así Debe Quedar Partido

Este domingo 17 de mayo conoceremos al segundo finalista del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Pumas y Pachuca se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario para definir quién de los dos equipos se enfrentará a Cruz Azul en la gran final. Ambos equipos fueron de lo mejor a lo largo de la fase regular, pero sólo uno de ellos podrá clasificar a la última instancia del certamen.

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En la semifinal de ida, Pumas cayó por la mínima (1-0) ante Pachuca, por lo que los Tuzos llegan con una ligera ventaja a Ciudad Universitaria. Aquí te decimos qué necesita cada equipo para meterse a la final y si aún no sabes dónde ver el partido, te dejamos esa información en otra nota.

¿Qué necesita Pumas para meterse a la final del Clausura 2026?

Pumas fue el líder general del torneo, siendo el equipo que más puntos sumó a lo largo de la fase regular, lo cual a su vez les da la ventaja del criterio de desempate durante la Liguilla. Esto quiere decir que el equipo auriazul solamente necesita empatar en el global con los Tuzos para avanzar, tal y como hizo ante el América.

El equipo comandado por Efraín Juárez necesita vencer a Pachuca, por cualquier marcador el día de hoy, para avanzar a la final de la Liga MX.

¿Qué necesita Pachuca para avanzar a la final de la Liga MX?

Pachuca logró sacar ventaja mínima en su casa durante el partido de ida, por lo que para la vuelta de las semifinales requiere de no perder. El equipo de los Tuzos puede darse el lujo de empatar el juego en Ciudad Universitaria, pues tienen un gol de diferencia a su favor.

En caso de que el partido Pumas vs Pachuca de hoy termine empatado, sin importar la cantidad de goles, o si finaliza con triunfo para los de Hidalgo, serán ellos quienes se enfrenten a Cruz Azul en la final del futbol mexicano.

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DB