¿Pumas vs Pachuca Pasa Gratis por TV En Vivo? Dónde Ver Semifinal de Vuelta de la Liga MX 2026

Se define la gran final del futbol mexicano y si aún no sabes en qué canal juegan los Pumas vs Pachuca, acá te decimos dónde ver el partido hoy y si la Semifinal de Vuelta pasa por TV en vivo gratis por la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026.

El Pachuca vs Pumas de ida tuvo pocos goles. El resultado final fue una victoria por la mínima de los Tuzos, pero el equipo de Efraín Juárez solamente necesita un gol para clasificar. De igual forma, en una nota ya te dijimos quién pasó a la Final de la Liga MX 2026, pues ayer conocimos al primer finalista del futbol mexicano.

Video: David Faitelson Dice que el Pumas-América Fue un Partido Excepcional

¿A qué hora juegan los Pumas vs Pachuca hoy?

La Semifinal de vuelta entre los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca ya tiene horario definido. Se juega a a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 17 de mayo. El partido se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario (CU), en la CDMX.

Nota relacionada: ¡Cruz Azul es el Primer Finalista del Clausura 2026! Chivas Está Eliminado

Lo que necesita Pumas para pasar a la Final de la Liga MX es ganar el partido de vuelta. El triunfo es lo único que le sirve para avanzar, pero la buena noticia es que puede hacerlo por cualquier marcador, pues gracias a su posición en la tabla general, un empate en el global les da el pase.

¿Pumas vs Pachuca pasa por un canal de TV en vivo gratis?

Para todos los aficionados que preguntan en qué canal juega Pumas vs Pachuca hoy, la transmisión de la Semifinal de Vuelta pasa por Canal 5 en vivo gratis, señan que se encuentra disponible en TV abierta.

Además, TUDN también va a traer el partido totalmente en directo desde Ciudad Universitaria, aunque está opción solamente está disponible para quienes tienen contratado los servicios de alguna compañía de televisión de paga.

Video: "Pumas lo Tiene Servido como para Poder Ser Campeón": Alex de la Rosa

¿Dónde ver Pumas vs Pachuca en vivo online?

La Semifinal de Vuelta entre felinos y Tuzos se va a poder mirar por internet a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción. Pero si quieres ver el Pumas vs Pachuca hoy en vivo online gratis, en N+ te traeremos el LiveBlog con el minuto a minuto en directo, para que cheques los goles, el resumen y el equipo que pasará a la Final de la Liga MX 2026.

Historias recomendadas: