¿Quién Pasó a la Final de la Liga MX? Resultados de la Liguilla 2026 y Cómo se Jugará al Momento

Estamos por conocer a los finalistas del futbol mexicano y si quieres saber saber quién pasó a la Final de la Liga MX 2026, acá te damos los resultados de las semifinales hoy y mañana y cómo se jugará el partido que define el campeón del Torneo Clausura al momento.

Para quién pasó a la final de Chivas o Cruz Azul y Pumas o Pachuca, en una nota ya te dejamos el resultado de la Semifinal de Ida en el Estadio Banorte y cómo quedó el partido en el Estadio Hidalgo, pues el marcador global está muy cerrado en ambas series y todo se define en los juegos de vuelta de este fin de semana.

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¿Cómo va la Liguilla MX 2026? Resultados de las Semifinales

Este sábado y domingo se juegan los dos partidos de las Semifinales de la Liga MX 2026. Para que sepas cómo van los juegos al momento, acá te dejamos los resultados con el marcador global de ambas series:

Chivas 2-2 Cruz Azul. Marcador global al momento. Sigue el LiveBlog con el minuto a minuto online gratos de la Semifinal de Vuelta Pumas 0-1 Pachuca. Marcador global al momento. La vuelta se juega mañana domingo 17 de mayo 2026.

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¿Quién pasó a la Final de la Liga MX 2026? Finalistas al momento

Aún faltan alguna horas para conocer a los finalistas de la Liga MX Clausura 2026, pero con los resultados de las semifinales de Ida, los equipos clasificados al momento a la Gran Final del futbol mexicano son los siguientes:

Chivas (hasta ahora, por posición en la tabla general).

Pachuca (hasta ahora por tener ventaja en el global).

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¿Cómo se jugará la Final de la Liga MX 2026?

A falta de que se lleven a cabo las Semifinales de Vuelta de la Liguilla, la Final de la Liga MX se juega se la siguiente forma al momento:

Chivas vs Pachuca: La ida se jugaría el jueves 21 de mayo en el Estadio Hidalgo y la vuelta el domingo 24 de mayo 2026 en el Estadio Akron.

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Una vez que conozcamos a los finalistas de la Liga MX 2026, se espera que pronto se den a conocer las fechas y horarios oficiales de la Final de la Liguilla del Torneo Clausura del futbol mexicano, donde tendremos a un nuevo campeón, puesto que el monarca vigente, el Toluca, quedó eliminado en Cuartos de Final.

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