Inicia Canje de Monedas Conmemorativas del Mundial 2026

Es la esquina de 16 de septiembre y la calle de Gante, en el Centro Histórico de la Ciudad de Mexico, en donde hay un centro de canje del Banco de Mexico, uno de los primeros lugares en donde se están intercambiando las monedas conmemorativas de la copa mundial.

Desde las primeras horas del día, hubo gente formada, algunos llevan bancos, porque hacen una fila de más de seis horas para conseguir las monedas

Como Andrés que asegura se formó desde las 5:30 horas.

“Desde las cinco y media de la mañana, venimos de Iztapalapa, nos formamos seis horas y aquí andamos, por fin recogiendo las monedas”

Al ser cuestionado sobre si es coleccionista o solo acudió por ser la edición especial del Mundial, aseguró:

“Pues de las dos cosas, un poquito coleccionista, me gusta coleccionar monedas, pero el Mundial, cómo no vamos a agarrar un recuerdito"

Video: Banco de México Inicia con el Canje de Monedas Conmemorativas del Mundial

Andrea, otra persona que acudió a canjear las monedas, señaló:

"Me voy a quedar con unas, con una colección”

El centro de canje de Gante y 16 de septiembre ha sido el primer punto que abrió para el intercambio de monedas de la colección que incluye piezas de 25, 20 y 10 pesos inspiradas en las sedes mexicanas del torneo y en elementos representativos de la cultura nacional.

Este viernes, se repartieron 300 fichas para que el ingreso fuera ordenado y operaron de las 9:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde.

“Lo logramos, venimos de Guatemala para esto, es algo cuando vamos a tener, dentro de cuatro años, y pues un souvenir para regalar a mi familia en Guatemala”, explicó Astrid.

Coleccionistas

Para muchos, una moneda del Mundial puede parecer solo un objeto metálico. Para los coleccionistas, representa un momento irrepetible.

Como lo refiere Julio:

“Sí, ya habían anunciado desde inicio de año que iban a sacar las monedas, nada más estábamos esperando a que las sacaran, nosotros coleccionamos las monedas de 20 pesos, las tenemos en sus capsulas y todo"

Para Julio tener esta moneda era indispensable porque asegura, se van a acabar.

El ambiente mundialista ya comienza a sentirse.

“Sí, es parte del juego, tener un recuerdo conmemorativo del Mundial y esperemos tener un jueguito por lo menos”, comenta Erick, quien también acudió a canjear monedas.

A partir del 18 de mayo estas monedas también se podrán obtener en ventanillas bancarias, y en la Casa de Moneda, las monedas conmemorativas de oro y plata.

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Con información de Guadalupe Madrigal

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