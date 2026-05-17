¿A Qué Hora es Pumas vs Pachuca Hoy? Horario del Partido de Semifinal de Vuelta de Liga MX 2026

Luego de una semifinal cardíaca, el escuadrón de la UNAM vuelve a casa para disputarse el último boleto a la final del Clausura 2026 de la Liga MX. En esta ocasión, el encuentro estelar es contra los Tuzos. Si tienes dudas de a qué hora es el partido de la semifinal, en N+ te compartimos el horario del inicio de la transmisión en vivo de Pumas vs Pachuca hoy 17 de mayo 2026.

Y es que luego de que se midiera la Máquina con las Chivas, resultando triunfadora la alineación Azul, este domingo se definen los dos mejores clubes de la temporada, de quienes saldrá el ganador el próximo 24 de mayo.

¿A qué hora es Pumas vs Pachuca?

Cuándo es el Pumas vs. Pachuca del Clausura 2026: el partido es el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

A qué hora es el Pumas vs. Pachuca del Clausura 2026: el juego de vuelta de Semifinales es a las 7:00pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 9:00pm tiempo del Este y 6:00pm tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Pumas vs. Pachuca del Clausura 2026: sigue la transmisión en vivo en México por la señal de Canal 5, TUD