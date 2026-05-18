Empieza a Llegar ‘Legión Europea’ a la Selección Mexicana: ¿Que Futbolistas Ya se Concentraron? 

Luego de un par de semanas trabajando con jugadores de la Liga MX, el entrenador nacional Javier Aguirre ya empieza a contar con futbolistas que militan en equipos de Europa. Este lunes 18 de mayo, trascendió que ya llegaron varios de ellos. A continuación los detalles.

Como se sabe, “El Vasco” Aguirre primero llamó a 12 elementos que militan en la Liga MX, entre ellos Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y "Hormiga" González (Chivas), así como Jesús Gallardo y Alexis Vega (Toluca).

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Todos ellos eran apoyados por 8 jugadores extras, llamados sparrings, para apoyar en los entrenamientos, como Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Iker Fimbres (Monterrey), Jairo Torres (Juárez) y Kevin Castañeda (Tijuana).

Posteriormente se sumó el guardameta Guillermo Ochoa, quien se dijo emocionado por su última convocatoria con la Selección Mexicana. Paco Memo jugará así su sexta Copa del Mundo.

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Y este lunes 18 de mayo los responsables de la Selección Mexicana dieron a conocer a través de sus redes sociales que ya arribaron al Centro de Alto Rendimiento varios elementos que juegan en Ligas extranjeras:

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informa que los jugadores Edson Alvarez (Fenerbahce), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Jorge Sánchez (PAOK) se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México”.

También se detalló que “los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Conforme se vayan sumando más elementos, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales estará actualizando la información. Eso dependerá del fin de las temporadas en las diferentes Ligas del mundo.

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Con información de N+

RGC