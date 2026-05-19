Lluvia Hoy en CDMX y Edomex: Activan Alerta para 9 Alcaldías, Mientras en Toluca Cae Granizo

Este martes 18 de mayo 2026, se registran lluvias en algunos puntos del Estado de México, como en la capital Toluca, donde incluso usuarios han compartido en redes sociales, importantes inundaciones y caída de granizo.

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En tanto, en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó Alerta Amarilla para 9 alcaldías para la tarde y noche.

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Además, se espera actividad eléctrica y posible caída de granizo, así como vientos con rachas cercanas a 50 km/h.

"El cielo se mantendrá medio nublado con aumento de nublados. Mañana continuarán las lluvias"

Puntos afectados por lluvia en CDMX

En la imagen de radar más reciente se observan lluvias de intensidad fuerte y caída de granizo en las demarcaciones:

Coyoacán,

Iztapalapa,

Tláhuac y

Tlalpan.

Estas condiciones se prevé que se registren en la próxima hora también en las demarcaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Se prevé que las condiciones para lluvias persistan en la Ciudad de México durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la zona centro de la capital la lluvia también se hacía presente, provocando encharcamientos y afectaciones en la movilidad.

Lluvia hoy en Edomex

Las lluvias fuertes se registran en Valle de Chalco, Ixtapaluca y Toluca.

El radar de Conagua Clima reporta "ecos de reflectividad en color rojo y naranja, asociados a lluvias fuertes en zonas de la CDMX y EdoMéx".

¿Cuándo comenzarán las fuertes lluvias?

De acuerdo con especialistas, se espera que entre mañana miércoles 20 de mayo y el domingo 24 haya fuertes tormentas, hasta con valores superiores a 60 litros por metro cuadrado.

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