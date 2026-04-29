CDMX Se Hunde Más de 2 Centímetros al Mes, Según Observaciones Satelitales de la NASA

Entre octubre del 2025 y enero del 2026, algunas zonas al oriente de la Ciudad de México se han hundido a un ritmo de dos centímetros al mes. Así lo reveló la NASA a partir de observaciones satelitales.

La sobreexplotación del manto acuífero estaría entre las principales razones de los hundimientos en el Valle de México.

en el Valle de México. Los primeros testimonios del hundimiento de Ciudad de México datan del siglo XIX.

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NASA observa con satélite hundimientos en la Ciudad de México

En 2025 la NASA y la India lanzaron en conjunto el satélite NISAR, capaz de cartografiar cambios mínimos en la superficie del planeta. Para ello el satélite cuenta con un radar de doble banda capaz de detectar cambios de apenas un centímetro. Este radar puede seguir el movimiento de la tierra en tiempo real, sin que interfieran las nubosidades o la vegetación.

Al apuntar sobre el Valle de México, la NASA ha detectado un hundimiento de hasta dos centímetros al mes. Según se aprecia en el mapa publicado por la agencia espacial, los principales hundimientos se ubican al oriente de la capital, en las zonas aledañas al Aeropuerto Internacional, así como en el lago de Chalco.

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¿Por qué se hunde la Ciudad de México?

En cambio las zonas indicadas con verde en el mapa sufren afectaciones menores. Un ejemplo sería el Ángel de la Independencia. A este monumento se le han añadido 14 escalones debido al hundimiento del terreno circundante.

Por desgracia, los datos arrojados por la agencia espacial no son nuevos para los capitalinos y para los geólogos que estudian los cambios en el Valle de México. El hundimiento de la Ciudad de México se ha documentado desde el siglo XIX.

Para la década de los noventa se había determinado que algunas zonas se hundían a un ritmo superior a los 30 centímetros al año. En el oriente de la capital, este fenómeno, causado por la sobrexplotación del manto acuífero, ha dañado desde pequeñas viviendas hasta la infraestructura del Metro.

Satélite NISAR de la NASA vigilará zonas con hundimientos y aumento en el nivel del mar

Múltiples mapas dan cuenta con precisión del hundimiento al que es sujeto gran parte de la capital. La NASA apuntó el satélite NISAR hacia la Ciudad de México precisamente porque estos datos son conocidos, así ha podido verificar la exactitud de sus instrumentos, contrastando sus datos con los de otros estudios.

Como explicamos en 2025, la NASA espera poder anticipar desastres naturales con este satélite, pero en esta ocasión optaron por dirigir su vista hacia un fenómeno ampliamente estudiado, como es la zona del Valle de México. Al respecto, Craig Ferguson, subdirector de la misión, declaró:

“Imágenes como esta confirman que las mediciones de NISAR coinciden con las expectativas”.

El especialista indicó que este radar doble podrá vigilar zonas de observación compleja, como costas donde se detectan al mismo tiempo hundimientos y un aumento en el nivel del mar:

“El radar de banda L de longitud de onda larga de NISAR permitirá detectar y monitorear la subsidencia del terreno en regiones más complejas y con vegetación densa, como las comunidades costeras, donde pueden presentarse los efectos combinados de la subsidencia del terreno y el aumento del nivel del mar”.

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