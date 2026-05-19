Temblor de Hoy en México: Esta es la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 19 de Mayo de 2026
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Este martes, la actividad sísmica comenzó desde muy temprano; te compartimos en dónde se registraron movimientos telúricos y cuál fue su magnitud
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Hoy, 19 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica desde la madrugada, en N+ te compartimos cuál es la magnitud y epicentro de los sismos de este martes.
De acuerdo con el SSN, el primer temblor de este día ocurrió a 28 kilómetros al sur de Petatlán, Guerrero, a las 3:41 horas, tuvo una profundidad de 22.8 k y su magnitud fue de 4 grados. Debido a su bajan intensidad no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.
Nota relacionada: Terremoto en China Hoy: Video del Momento Exacto del Temblor que Dejó Varios Muertos.
- Considera que diariamente en N+ te compartimos los lugares donde se registran temblores y su intensidad.
En breve más información.
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FBPT