Temblor de Hoy en México: Esta es la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 19 de Mayo de 2026

Hoy, 19 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica desde la madrugada, en N+ te compartimos cuál es la magnitud y epicentro de los sismos de este martes.

De acuerdo con el SSN, el primer temblor de este día ocurrió a 28 kilómetros al sur de Petatlán, Guerrero, a las 3:41 horas, tuvo una profundidad de 22.8 k y su magnitud fue de 4 grados. Debido a su bajan intensidad no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

Video: Dos Sismos se Registraron al Suroeste de Guaymas Sin Afectaciones Provocadas

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Considera que diariamente en N+ te compartimos los lugares donde se registran temblores y su intensidad.

En breve más información.

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