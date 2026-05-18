¿Ébola Llegó a Estados Unidos? Especialista Explica si Debemos Preocuparnos por Epidemia

Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron un caso de ébola, se trata del contagio de un ciudadano estadounidense que acudió a República Democrática del Congo, donde actualmente se mantiene vigilancia por un brote del virus Bundibugyo.

De acuerdo con las autoridades sanitarias estadounidenses, el paciente comenzó a presentar síntomas durante el fin de semana y dio positivo a ébola el domingo por la noche.

Satish Pillai, responsable de incidentes de la respuesta al ébola en los CDC, informó que se realizan gestiones para trasladar al paciente a Alemania, donde recibiría tratamiento especializado.

Hasta ahora, no se han reportado contagios relacionados con este caso en territorio estadounidense.

Nota relacionada: Ébola, Sin Cura, en Medio de Alerta: ¿Por Qué No Hay Vacuna y Cuál es el Riesgo con Bundibugyo?.

¿Puede haber una pandemia?

El médico infectólogo Alejandro Macías, excomisionado durante la pandemia de influenza AH1N1 de 2009 en México, señaló que el brote debe tomarse con seriedad, aunque pidió evitar alarmismo.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado una epidemia global por este brote, aunque sí lo mantiene bajo vigilancia internacional.

Macías indicó que la población debe mantenerse informada sobre la evolución del virus, sin caer en pánico ni minimizar los riesgos sanitarios.

Historias recomendadas:

FBPT