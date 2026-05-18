¿Por Qué los Mexicanos No Van a los Museos? Inegi Revela los Motivos Principales

Aunque los museos en México recibieron cientos de visitantes durante 2025, estos espacios culturales aún enfrentan retos para atraer a una mayor parte de la población. En N+ te compartimos por qué los mexicanos no los visitan.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran cómo ha sido la asistencia a los museos en el país, quiénes son las personas que más los visitan y cuáles son las percepciones en torno a estos recintos culturales.

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¿Por qué los mexicanos no van a los museos?

Según las entrevistas realizadas por el INEGI a más de 191 mil visitantes, las personas señalaron que los principales motivos por los que los mexicanos no asisten a museos son:

Falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo: 18.2 %.

Falta de cultura o educación: 16.4 %.

Falta de tiempo: 15.9 %.

Estos factores fueron prácticamente los mismos reportados durante 2024, lo que refleja que el reto para acercar a la población a los museos persiste en México.

La Ciudad de México (CDMX) se mantuvo como la entidad con mayor número de visitantes, al concentrar 25.8 millones de personas en 166 museos, le siguieron Nuevo León, con 4.7 millones de visitantes en 47 museos y Guanajuato, con 2.4 millones en 60 museos.

El estudio también destacó que 59.8 % de los museos en México ofrecen entrada gratuita de forma permanente.

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