Mensaje a la CNTE ante Huelga Nacional de Maestros: Sheinbaum Habla sobre Mega Marcha

En la conferencia matutina de hoy, 18 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio un mensaje a la CNTE ante la huelga nacional de maestros, en N+ te indicamos qué dijo sobre la mega marcha.

Aseguró que el gobierno federal mantiene mesas de diálogo abiertas con representantes del sector educativo a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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"Son algunos maestros y hay mesas de trabajo con SEGOB y SEP, y se va a atender. (Ante la posible marcha durante el Mundial) Hay que respetar las libertades y que al mismo tiempo se desarrolle el Mundial, es la tarea de todo gobierno, vamos a trabajar bien, como lo hemos hecho".

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También indicó que el diálogo debe mantenerse como vía principal para abordar las inconformidades del sector educativo.

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Esto dijo sobre posibles marchas en el Mundial

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que continúen las protestas y marchas durante actividades relacionadas con el Mundial, Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno buscará garantizar tanto las libertades de manifestación como el desarrollo de los eventos internacionales.

La mandataria señaló que la tarea de las autoridades será mantener coordinación para que ambas actividades puedan realizarse.

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