Maestros de la CNTE Anuncian Huelga Nacional; Suspenderán Clases en Esta Fecha

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que estallará una huelga nacional, lo que provocará la suspensión de clases para miles de estudiantes de educación básica en distintas entidades del país.

Como parte de la jornada de protesta, los docentes realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalarán un plantón indefinido para exigir atención a sus demandas laborales y salariales.

Plantón de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

El paro nacional comenzará el próximo 1 de junio de 2026. Ese mismo día, durante la tarde y noche, la CNTE definirá las acciones que llevará a cabo en los días posteriores, en el contexto de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

“Los ojos del mundo estarán en México y nosotros daremos a conocer nuestra inconformidad”, señalaron integrantes del magisterio disidente.

De acuerdo con dirigentes magisteriales, la decisión final sobre el inicio formal del paro fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa realizada el pasado 16 de mayo.

Sección 22 iniciará su huelga el 25 de mayo

Por su parte, Jeny Araceli Pérez explicó que la Sección 22 de la CNTE iniciará su propia huelga el 25 de mayo, aunque una parte del contingente participará en la movilización nacional convocada para el 1 de junio.

La convocatoria de la CNTE anticipa afectaciones en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, principalmente en entidades donde el movimiento tiene mayor presencia, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.

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