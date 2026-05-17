Huelga de Maestros de la CNTE: Lista de Estados Donde se Suspenderán Las Clases

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron un paro nacional indefinido que dejará sin actividades a miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en diversas regiones de México.

Las afectaciones se concentrarán principalmente en los estados donde la organización mantiene una mayor fuerza sindical. La suspensión de clases alcanzará escuelas públicas de:

Chiapas,

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Veracruz

Zacatecas

Yucatán

Hidalgo

Baja California

Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el magisterio disidente, la huelga arrancará el próximo 1 de junio de 2026, fecha en la que también comenzarán distintas acciones de protesta en la capital del país.

La CNTE calentó motores en Oaxaca, el pasado 15 de mayo, día del maestro. Foto: Cuartoscuro

¿Qué acciones se contemplan?

Entre las movilizaciones previstas destaca una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Ahí, integrantes de la CNTE instalarán un plantón permanente para exigir respuestas a sus demandas salariales y laborales.

La organización, que tiene entre sus demandas la derogación de la Ley del ISSSTE del 2017, adelantó que durante la tarde y noche del mismo 1 de junio definirá nuevas medidas de presión y actividades para los días siguientes, en medio del ambiente generado por la Copa Mundial de Futbol 2026.

Integrantes del movimiento señalaron que aprovecharán la atención internacional sobre México para visibilizar sus inconformidades. “Los ojos del mundo estarán en México y nosotros daremos a conocer nuestra inconformidad”, expresaron representantes de la Coordinadora.

CNTE Anuncia Huelga Nacional el 1 de Junio

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