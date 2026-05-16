Nuevo Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: Requisitos y Cómo Solicitar Apoyo de 35,000

Mientras se realiza la entrega de tarjetas en varios municipios del Estado de México, se anunció un nuevo registro de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad en mayo 2026, por eso acá te contamos los requisitos y cómo solicitar el apoyo extra de 35 mil pesos en el programa social del Edomex.

Para contarte más detalles de este nuevo trámite, en una nota ya te dijimos quiénes puedes solicitar el apoyo de 35 mil pesos para mujeres de 18 a 59 años en 2026 y todo lo que sabemos del nuevo ingreso que habrá próximamente, pues la Secretaría de Bienestar del Estado de México anunció que el programa social dará entrada a un millón de nuevas beneficiarias antes de que termine el mandato de Delfina Gómez en el Edomex.

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Requisitos para el nuevo registro de Mujeres con Bienestar 2026 al apoyo de 35 mil pesos

El principal requisito para solicitar el apoyo extra de 35 mil pesos es ser beneficiaria y contar con la tarjeta Mujeres con Bienestar. Dicha ayuda se trata de un Seguro de Vida expedido por una aseguradora autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

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Esta póliza protege a todas las beneficiarias que sufran la pérdida de su cónyuge o concubino, de un hijo o incluso si la titular fallece. Y las condiciones que se deben cumplir y los documentos que se piden son los siguientes:

Ser beneficiaria y haber sufrido la pérdida de un cónyuge, concubino o hijo recientemente.

Dependiendo de la pérdida familiar, se pedirán ciertos documentos para verificar que existe relación entre la beneficiaria y el fallecido.

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¿Cómo hacer registro Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años en mayo 2026?

El registro varía según la perdida de la que se trate. Si las beneficiarias pierden a su cónyuge, concubino o a un hijo deben acudir a su Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar el Seguro de Vida.

En caso del fallecimiento de la beneficiaria, sus familiares pueden realizar el trámite en el CEDIS Edomex y una vez que cuenten con el dictamen de procedencia respectivo recibirán el apoyo económico en un máximo de 10 días hábiles. Las sumas aseguradas que se ofrecen son estas:

De la titular entre 18 y 59 años: $35,000.

Del Cónyuge o concubino entre 18 y 80 años: $35,000.

De un hijo entre 2 y 25 años (soltero y dependiente económico): $15,000.

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Si desead obtener más información para hacer el registro al seguro de vida de Mujeres con Bienestar 2026, puedes mandar un correo electrónico a esta dirección: at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx o llamar al número telefónico 55 4161 6997.

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