Ébola, Sin Cura, en Medio de Alerta: ¿Por Qué No Hay Vacuna y Cuál es el Riesgo con Bundibugyo?

Luego de más de 80 muertes contabilizadas a causa del brote de ébola en República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia internacional, lo que ha generado preocupación y dudas al respecto de la enfermedad. ¿No hay cura? ¿Por qué no se ha desarrollado una vacuna? ¿Qué tan riesgosa es la variante Bundibugyo? Aquí respondemos a las preguntas.

Y es que luego de que se reportara el incremento de muertes a raíz de la epidemia en la región, a causa del virus Bundibugyo, comenzó a crecer la preocupación en distintas partes del mundo, solo a unos días de que los ojos estuvieran puestos en el Hantavirus y su brote en el crucero MV Hondius.

Video: Nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo pone en alerta internacional

¿Tiene cura el ébola?

Una de las dudas más recurrentes es si el ébola tiene cura, pero la respuesta —como te la adelantamos desde el título de esta nota— es no: no hay una cura aprobada ni que haya recibido el consenso internacional de especialistas.

Aunque existen vacunas y tratamientos autorizados para la enfermedad por el virus del Ébola, no se ha aprobado ninguna vacuna ni tratamiento para las otras enfermedades similares (las de los virus del Sudán y de Bundibugyo), pero hay varios productos candidatos en fase de desarrollo, señala la OMS.

En marzo de 2025, por ejemplo, una pastilla curó a monos infectados con ébola, lo que representó un avance en la búsqueda de una cura; sin embargo, esta aún no ha sido aceptada ni puesta a la venta como cura infalible.

Entre los avances científicos rumbo al hallazgo de una cura, se dispone de una vacuna desde 2019 y dos tratamientos intravenosos con anticuerpos mejoran los resultados, pero son caros y difíciles de administrar en algunas de las regiones más pobres del mundo.

Video: Investigan a trabajadores de OMS por presuntos abusos sexuales durante brote de ébola en el Congo

¿Por qué no hay vacuna contra el ébola?

Aunque el ébola fue descubierto en 1976, hasta ahora no se ha desarrollado una vacuna para prevenir la enfermedad, ni se han creado antivirales que impidan el alto nivel de mortalidad, que alcanza hasta el 90 por ciento de los casos, dependiendo de la cepa del virus.

Incluso, señala la BBC, el tratamiento para combatir al ébola no ha cambiado mucho en 40 años. Los trabajadores de la salud en las zonas afectadas se limitan a intentar aliviar los síntomas –fiebre, diarrea, vómitos y dolores de cabeza– y a aislar a los pacientes para evitar la propagación del virus.

Y es que, aunque hay investigaciones enfocadas desde hace décadas en desarrollar una vacuna o antivirales, los resultados no son determinantes hasta ahora, "y es imposible decir con certeza cuándo esos esfuerzos llegarán a buen puerto”, dijo a la BBC en 2014 Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS.

Expertos señalan, no obstante, que una de las razones por las cuales aún no hay una cura para el ébola es que, aunque letal, la enfermedad es relativamente poco común, los brotes hasta el momento han sido esporádicos y muy localizados.

Nota relacionada: Nuevo Brote de Ébola Enciende Alerta en la OMS: Hay Cientos de Casos y Decenas de Muertos

Los casos de ébola son relativamente bajos comparados con otras enfermedades como la malaria y el dengue hemorrágico.

Además, como los brotes afectan principalmente a África subsahariana, las compañías farmacéuticas carecen de incentivos financieros —o interés, por la baja rentabilidad— para desarrollar tratamientos.

"No es económicamente viable para ninguna compañía investigar este tipo de enfermedades, porque las empresas tienen que garantizar rentabilidad para sus accionistas”, dijo a la agencia AP Ben Neuman, un epidemiólogo de la Universidad de Reading, en Reino Unido.

Otra de las razones es que, como los brotes son esporádicos, es difícil llevar a cabo ensayos clínicos.

¿Cuál es el riesgo con Bundibugyo?

La OMS señaló que el riesgo de la variante Bundibugyo es que se trata de casos inusuales. Además, en su informe indicó que, a diferencia de las cepas de Ébola-Zaire, actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo. "Por lo tanto, este evento se considera extraordinario".

Especialistas señalaron que sigue sin conocerse exactamente cómo se extiende este virus a través de la geografía, se cree en el papel 'transportista' de algunas especies de murciélagos pero, sea lo que sea, tiene que ser capaz de extenderlo de Costa de Marfil a Uganda.

Aunque todavía se siguen analizando los datos obtenidos a partir del brote, con los que se perfilarán más las características del Bundibugyo, los expertos aseguran que la infección que puede causar "es menor que la observada con el Zaire (aproximadamente un 80%-90%) y el Sudán (alrededor del 50-55%)".

"Esta investigación también subraya el poder de la detección molecular y las herramientas de caracterización a la hora de identificar rápidamente nuevos agentes patógenos", concluye el estudio 'PLoS Pathogens'.

Con información de AFP y Reuters.

Historias recomendadas:

¿Eres Mujer y Quieres Jubilarte a Los 55 Años? Lista de Requisitos

Caso Marilyn Jolette: de su Fallida Llegada a la Escuela a la Cita con una Amiga que No Ocurrió

