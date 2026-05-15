Nuevo Brote de Ébola Enciende Alerta en la OMS: Hay Cientos de Casos y Decenas de Muertos

Un nuevo brote de ébola encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se pronunció hoy, 15 de mayo de 2026, por los casos y muertes que se han registrado en África. Esto es lo que se sabe sobre el desarrollo de la enfermedad, causada por un virus mortal.

Noticia relacionada: México Emite Aviso Epidemiológico por Hantavirus: ¿En Qué Consiste?

Nuevo brote de ébola moviliza a la OMS

La OMS informó este viernes que movilizó a sus expertos a la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), para colaborar en contener el brote número 17 de ébola en este país desde 1976.

En conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, organización, señaló que hay 13 casos que dieron en pruebas de laboratorio en Kinshasa, capital del Congo, localizada a 1,400 kilómetros de Ituri, donde se tomaron las muestras.

En tanto, la agencia de salud pública de la Unión Africana anuncio que hay 246 casos sospechosos y al menos 65 muertos.

El director de la OMS mencionó que "la República Democrática del Congo cuenta con una sólida trayectoria en la respuesta y el control del ébola” y agregó que en los próximos días, expertos especializados en comunicación de riesgos y participación comunitaria, prevención y control de infecciones, atención clínica y logística, se unirán al equipo de la OMS que ya está en Ituri.

La OMS también envió suministros médicos y equipos de protección para la prevención y el control de infecciones, y destinó medio millón de dólares de su fondo para emergencias para apoyar de forma inmediata.

Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó que el brote de ébola “nos recuerda la amenaza persistente que suponen los brotes de enfermedades para la salud humana y la importancia de la cooperación y la solidaridad para fortalecer continuamente la seguridad sanitaria mundial”.

La OMS recordó que la región donde surgió el brote es muy inestable, la población sufre una crisis humanitaria y el movimiento de personas es constante por razones de comercio o de actividades como la extracción de minerales.

Actualmente, la provincia de Ituri se encuentra fragmentada y es escenario de un conflicto armado entre el ejército y grupos armados rebeldes apoyados por fuerzas extranjeras.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT