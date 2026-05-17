Marilyn Jolette, De la Llegada Fallida a la Escuela a la Cita con Una Amiga que No se Concretó

Marilyn Jolette Chio García, de 17 años, fue vista por última vez desde el pasado 12 de mayo en la alcaldía Coyoacán.

La joven salió de casa con rumbo a la escuela, el CETIS 2 “David Alfaro Siqueiros”, pero, presuntamente, no le permitieron el acceso, debido a que llegó después del horario permitido.

Así lo relataron a N+ sus familiares, quienes bloquearon parcialmente la avenida Río Churubusco, en su cruce con la avenida División del Norte, en la alcaldía Benito Juárez, el sábado 17 de mayo 2026, para exigir a las autoridades acciones que permitan dar con su paradero.

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Marilyn Jolette Chio García no llegó a la escuela

De acuerdo con el testimonio de la familia, luego de que no pudo ingresar a la escuela, la joven envió un mensaje a una amiga para verse a la salida, pero esta cita no se concretó. Ese mensaje se convertiría en el último contacto con la joven antes de que desapareciera.

Con el paso de las horas, sus familiares comenzaron a buscarla en calles cercanas, hospitales y lugares que frecuentaba; sin embargo, no la localizaron ni encontraron información que permitiera conocer su paradero.

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Posteriormente, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para reportar la desaparición. Las autoridades emitieron su ficha de búsqueda.

"Se estuvo pidiendo toda la noche que se revisaran cámaras de la ciudad y no pasó nada", indicó la madre de la joven.

La señora indicó que salió de la casa el día 12 a las 9:15 de la mañana y en el CETIS 2 no la dejaron entrar por llegar tarde y "ya de ahí se perdió comunicación con ella, como a las 2-3 de la tarde, que habló con una amiga a quien le dijo que no la dejaron entrar y que se veían a la salida".

La ficha de búsqueda difundida por las autoridades capitalinas detalla que Marilyn fue vista por última vez en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán. El día de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón gris y tenis blancos con negro. Además, se informó que mide aproximadamente 1.50 metros, tiene complexión delgada, cabello negro lacio y ojos oscuros.

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