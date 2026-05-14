Emiten Ficha de Búsqueda por Elizabeth Nolasco, Joven de 16 Años Desaparecida en Hermosillo
La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda por la joven Elizabeth Nolasco Esparza de 16 años, desaparecida en Hermosillo.
La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Elizabeth Nolasco Esparza, adolescente de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 25 de abril en Hermosillo.
De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la autoridad, la menor es de nacionalidad mexicana, tiene tez morena clara, complexión delgada y mide aproximadamente 1.51 metros de estatura, con un peso aproximado de 45 kilos.
Como señas particulares, presenta verrugas en la parte posterior del cuello. Además, tiene cabello castaño oscuro y liso; ojos cafés medianos; boca pequeña y labios delgados.
Asimismo, debido a que hasta el momento no se tiene información sobre su paradero, se teme pudiera estar en peligro.
La Comisión indicó que cualquier información que ayude a localizarla puede reportarse de manera anónima al teléfono 6622-29-73-69 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.
Reportero: Roberto Bahena
