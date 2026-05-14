Sorprenden a Jóvenes Utilizando Vapeador Dentro de Secundaria General Número 11 de Hermosillo

Dos adolescentes de 15 años de edad fueron sorprendidas mientras utilizaban un vapeador eléctrico en el baño de la Secundaria General Número 11, “Profesor Rafael Huerta Sandoval”, ubicada en la colonia Insurgentes, al norte de Hermosillo.

El reporte se realizó al número de emergencias 9-1-1 alrededor de las 15:50 horas del miércoles, por lo que policías municipales acudieron al plantel situado en las calles General Yáñez y Rebeico.

Los padres de las estudiantes fueron notificados

De acuerdo con la prefecta de la institución, las menores se encontraban fumando un vapeador que contenía un líquido desconocido, el cual fue decomisado y será analizado por las autoridades investigadoras.

Los directivos escolares también notificaron a los padres de familia de las estudiantes para verificar la situación.

La prohibición total y definitiva de la venta y fabricación de vapeadores en México entró en vigor el 16 de enero de 2026, tras la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación, aunque la venta y uso para menores ya estaban prohibidas.

Reportero: Roberto Bahena N+

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