Agresión Armada Deja a Mujer Asesinada y Hombre Lesionado a Balazos en Hermosillo

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras una agresión armada registrada la tarde del miércoles, en la colonia La Caridad, al norte de Hermosillo.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:20 horas en calle De los Molinos y Lucrecia Ruiz de Ayón, donde sujetos armados dispararon contra una pareja que estaba en una vivienda, señalada por vecinos a las autoridades como presunto punto de venta de narcóticos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fallecida se trata de una mujer de aproximadamente 28 años, mientras que el hombre lesionado fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital, escoltado por una patrulla de la Policía Municipal.

Los agresores huyeron sin ser detenidos

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, además de corporaciones estatales, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

Los agresores, de los cuales se desconoce su identidad, huyeron sin que pudieran ser detenidos, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con el o los responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR