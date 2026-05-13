Menor de Edad Detenido a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo
Un menor de edad que conducía presuntamente a exceso de velocidad fue detenido a bordo de un vehículo con reporte de robo en el fraccionamiento Tierra Nueva de Hermosillo, Sonora.
Un adolescente de 15 años de edad fue detenido para su investigación por el delito de robo de vehículo, luego de que fue sorprendido por autoridades cuando circulaba a bordo de una pickup con reporte de robo al norponiente de Hermosillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas del martes, cuando el menor conducía a exceso de velocidad sobre la avenida Tierra del Norte, en el fraccionamiento Tierra Nueva.
La unidad, una Chevrolet Silverado color gris siguió a exceso de velocidad hasta que fue alcanzada por los agentes en el cruce de las calles Pueblo Nuevo y Nuevo Progreso, en la colonia Pueblitos.
Propietaria del vehículo fue contactada y mencionó no conocer al menor
Al percatarse que se trataba de un menor de edad, los oficiales contactaron a la propietaria del automóvil, quien de inmediato acudió al lugar y al ver al joven dijo no conocerlo.
El menor quedó a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes para las investigaciones correspondientes.
Reportero: Roberto Bahena N+
