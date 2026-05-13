Inicio Sonora Menor de Edad Detenido a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo

Menor de Edad Detenido a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo

|

N+

-

Un menor de edad que conducía presuntamente a exceso de velocidad fue detenido a bordo de un vehículo con reporte de robo en el fraccionamiento Tierra Nueva de Hermosillo, Sonora.

Menor de Edad Detenido a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo

Menor de Edad Detenido a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo. Foto: N+

COMPARTE:

Un adolescente de 15 años de edad fue detenido para su investigación por el delito de robo de vehículo, luego de que fue sorprendido por autoridades cuando circulaba a bordo de una pickup con reporte de robo al norponiente de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas del martes, cuando el menor conducía a exceso de velocidad sobre la avenida Tierra del Norte, en el fraccionamiento Tierra Nueva.

La unidad, una Chevrolet Silverado color gris siguió a exceso de velocidad hasta que fue alcanzada por los agentes en el cruce de las calles Pueblo Nuevo y Nuevo Progreso, en la colonia Pueblitos.

Propietaria del vehículo fue contactada y mencionó no conocer al menor 

Al percatarse que se trataba de un menor de edad, los oficiales contactaron a la propietaria del automóvil, quien de inmediato acudió al lugar y al ver al joven dijo no conocerlo.

El menor quedó a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes para las investigaciones correspondientes.

 

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR

Inseguridad en Sonora
Inicio Sonora Menor detenido a bordo de vehiculo robado en hermosillo sonora