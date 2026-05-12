Atropellan a Dos Menores en Hermosillo; Uno Sufre Amputación Parcial de Pierna

Dos menores de edad terminaron lesionados, uno de ellos con amputación parcial en una pierna, tras un choque entre dos vehículos en calles de la colonia Solidaridad, al norte de Hermosillo.

Fue alrededor de las seis de la tarde de este martes cuando se registró un choque entre un vehículo sedán blanco y otro gris, en calle Sin Nombre, entre Otancahui y Sierra López.

De acuerdo con testigos, el siniestro se presentó cuando el sedán blanco se impactó contra el auto gris, que por el golpe se desvió hacia la banqueta por la que caminaban los menores de 12 y 16 años de edad, quedando el más chico atrapado entre la defensa frontal y la guarnición, sufriendo una lesión por la que casi pierde una de sus piernas.

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Menores son trasladados al Hospital Infantil del Estado de Sonora

Paramédicos trasladaron de urgencia a los dos menores al Hospital Infantil del Estado de Sonora, mientras que elementos de Tránsito Municipal se encargaron del esclarecimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades, considerando que en el cruce de vialidades no existen señalamientos de tránsito.

Información Gustavo Moreno, N +

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