Joven Detenido por Presuntamente Agredir a Oficial Cuando Fue Detenido en Hermosillo
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Un joven que era detenido luego de chocar una motocicleta contra una unidad de la Policía Municipal presuntamente se abalanzó contra uno de los oficiales en Hermosillo, Sonora.
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Un joven de 26 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de impactar su motocicleta contra una patrulla, intentar escapar a exceso de velocidad y por agredir a un agente en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo.
El detenido fue identificado como César Manuel "N", quien fue turnado ante el Ministerio Público por los delitos de daños y contra funcionarios públicos.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:50 horas del lunes, cuando el ahora imputado viajaba junto a otra persona a bordo de una motocicleta color verde con negro, sobre las calles Carlos Maldonado y Cuevas.
Después de chocar su motocicleta intentaron huir pero fueron interceptados
De acuerdo con el reporte, la motocicleta se impactó contra una unidad policíaca y los ocupantes emprendieron la huida a exceso de velocidad. La persecución concluyó en el cruce de las calles Pueblo Nuevo y Pueblo Bajo, donde los agentes lograron interceptarlos.
Al descender de la motocicleta, César Manuel "N" presuntamente se abalanzó contra uno de los oficiales y le rompió la bolsa de la camisola durante en el forcejeo, por lo que fue asegurado en el lugar.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR