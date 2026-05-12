Joven Detenido por Presuntamente Agredir a Oficial Cuando Fue Detenido en Hermosillo

Un joven de 26 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de impactar su motocicleta contra una patrulla, intentar escapar a exceso de velocidad y por agredir a un agente en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo.

El detenido fue identificado como César Manuel "N", quien fue turnado ante el Ministerio Público por los delitos de daños y contra funcionarios públicos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:50 horas del lunes, cuando el ahora imputado viajaba junto a otra persona a bordo de una motocicleta color verde con negro, sobre las calles Carlos Maldonado y Cuevas.

Después de chocar su motocicleta intentaron huir pero fueron interceptados

De acuerdo con el reporte, la motocicleta se impactó contra una unidad policíaca y los ocupantes emprendieron la huida a exceso de velocidad. La persecución concluyó en el cruce de las calles Pueblo Nuevo y Pueblo Bajo, donde los agentes lograron interceptarlos.

Al descender de la motocicleta, César Manuel "N" presuntamente se abalanzó contra uno de los oficiales y le rompió la bolsa de la camisola durante en el forcejeo, por lo que fue asegurado en el lugar.

Reportero: Roberto Bahena N+

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