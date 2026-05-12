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Joven Detenido por Presuntamente Agredir a Oficial Cuando Fue Detenido en Hermosillo

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Un joven que era detenido luego de chocar una motocicleta contra una unidad de la Policía Municipal presuntamente se abalanzó contra uno de los oficiales en Hermosillo, Sonora.

Joven Detenido por Presuntamente Agredir a Oficial Cuando Fue Detenido en Hermosillo

Joven Detenido por Presuntamente Agredir a Oficial Cuando Fue Detenido en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Un joven de 26 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de impactar su motocicleta contra una patrulla, intentar escapar a exceso de velocidad y por agredir a un agente en la colonia Pueblitos, al norponiente de Hermosillo.

El detenido fue identificado como César Manuel "N", quien fue turnado ante el Ministerio Público por los delitos de daños y contra funcionarios públicos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:50 horas del lunes, cuando el ahora imputado viajaba junto a otra persona a bordo de una motocicleta color verde con negro, sobre las calles Carlos Maldonado y Cuevas.

Después de chocar su motocicleta intentaron huir pero fueron interceptados

De acuerdo con el reporte, la motocicleta se impactó contra una unidad policíaca y los ocupantes emprendieron la huida a exceso de velocidad. La persecución concluyó en el cruce de las calles Pueblo Nuevo y Pueblo Bajo, donde los agentes lograron interceptarlos.

Al descender de la motocicleta, César Manuel "N" presuntamente se abalanzó contra uno de los oficiales y le rompió la bolsa de la camisola durante en el forcejeo, por lo que fue asegurado en el lugar.

 

Reportero: Roberto Bahena N+

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