Cancelan Fin de Clases Anticipado en Educación Básica de Sonora; ¿Cuándo Inician las Vacaciones?

El final del ciclo escolar 2025-2026 se mantendrá como estaba previsto en el calendario escolar originalmente, por lo que niños y adolescentes de educación básica saldrán de vacaciones el próximo 15 de julio, informó la Secretaría de Educación Pública.

Lo anterior se determinó este lunes, durante una reunión con todos los titulares de la dependencia del país, quienes acordaron no adelantar el periodo vacacional para el 5 de junio, como lo habían contemplado las autoridades educativas la semana pasada.

Podrán realizar ajustes en el calendario en caso de circunstancias extraordinarias

Por su parte, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, señaló mediante un ocmunicado que se podrán realizar ajustes en caso de circunstancias extraordinarias y particulares en el estado, como lo sería el calor extremo.

Reportera: Fernanda Romero N+

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