Dos Sujetos Detenidos por Agredir a sus Madres el 10 de Mayo en Hermosillo

El Día de las Madres estuvo marcado por diversos hechos de violencia familiar en Hermosillo y la zona rural, donde se reportaron cinco casos de agresiones contra mujeres, presuntamente cometidas por hijos, esposos y exparejas.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Progresista, donde José Jesús “N”, de 55 años de edad, fue detenido luego de causar daños en la vivienda de su madre, una mujer de 84 años.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en las calles Ramón Corona y República de Haití. La afectada señaló que su hijo pateó puertas y arrojó diversos objetos dentro de la casa.

En otro hecho, elementos de la Policía Preventiva arrestaron a José Jesús “N”, de 41 años, por el delito de violencia familiar también en perjuicio de su madre, de 65 años, en el ejido La Victoria.

El reporte fue atendido en las calles Mezquite y Palmito de la colonia Chapingo, donde la mujer denunció que su hijo llegó agresivo, gritándole y empujándola.

Sujeto detenido por presuntamente agredir a su esposa tras discusión por dinero

En el ejido La Habana, Mario “N”, de 65 años, fue asegurado tras ser acusado de agredir físicamente a su esposa, de 59 años.

La víctima solicitó apoyo policial en la calle Severiano Huerta Martínez, indicando que el hombre la jaló del cabello y la golpeó en diferentes partes del cuerpo mientras discutían por dinero.

Sujetos detenidos por presuntamente agredir a su esposa y expareja

Otro caso se registró en la comisaría Miguel Alemán, donde Ángel “N”, de 33 años, fue detenido luego de presuntamente agredir a su expareja.

El incidente ocurrió en las calles Morelos, entre Rosario Ibarra y 4 de Octubre, en la colonia Solidaridad. La mujer, de 36 años, acusó al sujeto de empujarla e intentar llevarse a la hija menor de ambos.

Finalmente, en la colonia El Sahuaro, Rafael “N”, de 34 años, fue arrestado después de amenazar a su expareja e intentar ingresar por la fuerza a su domicilio.

Los hechos fueron reportados en las calles Chilpancingo y Sahuaro. La víctima, de 25 años, manifestó que el hombre la insultó verbalmente y trató de entrar a la vivienda sin autorización.

Reportero: Roberto Bahena N+

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