Menor de Edad Detenido Luego de Chocar una Camioneta Contra una Vivienda en Hermosillo
N+
Un menor de edad fue detenido la madrugada de este lunes luego de chocar una camioneta contra una vivienda de la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Un menor de edad fue detenido la madrugada de este lunes luego de impactar una camioneta contra una vivienda en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo, causando importantes daños materiales.
El accidente ocurrió alrededor de las 01:50 horas en el cruce de las calles Cactus y Sahuaro, donde el conductor de una camioneta Jeep Cherokee color dorado perdió el control y terminó chocando contra una casa habitación.
Tras el impacto, el vehículo derribó un poste de madera de telefonía, destruyó un cerco y causó daños de consideración en la pared de un cuarto de la vivienda, el cual deberá ser demolido totalmente debido a las afectaciones estructurales.
El choque fue atribuido a conducir a exceso de velocidad
De acuerdo con el reporte de Tránsito Municipal Zona 3 Villa del Seris, el percance fue catalogado como choque contra objeto fijo y fue atribuido a una infracción al artículo 87 que es conducir a exceso de velocidad.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.
Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes detuvieron al joven conductor para el deslinde de responsabilidades, además de elaborar el informe correspondiente y turnar el caso ante el Ministerio Público.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Menor de 7 Años es Mordida por Araña Viuda Negra en el Centro de Hermosillo
- Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir y Amenazar a su Madre en Hermosillo
- Hallan con Vida a Sobrino de Ricardo Yocupicio, Vocalista de Banda “El Recodo”, en Sonora
JGMR