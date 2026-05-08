Hallan con Vida a Sobrino de Ricardo Yocupicio, Vocalista de Banda “El Recodo”, en Sonora

Luego de que el vocalista de Banda "El Recodo", Ricardo Yocupicio, diera a conocer la desaparición de su sobrino, se inició una búsqueda por todo el estado

El sobrino de Ricardo Yocupicio fue localizado en Sonora. Foto: Especial

La Fiscalía de Sonora confirmó que halló con vida al sobrino de Ricardo Yocupicio, vocalista de la Banda "El Recodo", un menor de 11 años de edad, quien estaba desaparecido desde el 30 de abril de 2025; así lo encontraron. 

De acuerdo con las autoridades, luego de la localización de Jesús Gabriel "N", de inmediato se dio parte a sus familiares y se desactivó la alerta AMBER.

"Agradecemos a todos su valiosa colaboración por difundir y contribuir en la localización del menor", indicó. 

¿Cómo encontraron al sobrino de Ricardo Yocupicio?

El menor de 11 años de edad, desapareció en pleno Día del Niño y permaneció ausente poco más de una semana. Sus familiares aseguraron que temían por su seguridad e integridad física. Su desaparición se dio a conocer gracias a su tío, Ricardo Yocupicio, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado para sumarse a la búsqueda. 

Las autoridades de Sonora no han informado cómo encontraron exactamente al menor. Se sabe que el Jesús Gabriel fue valorado por personal médico de la dependencia con la finalidad de descartar cualquier lesión. En tanto, las investigaciones en torno a su ausencia continúan. 

