Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir y Amenazar a su Madre en Hermosillo

En vísperas de la celebración del Día de las Madres dos hombres fueron detenidos la noche del sábado en Hermosillo, por la presunta comisión de delitos de violencia familiar y amenazas en contra de mujeres.

Con base en información de la Policía Municipal, alrededor de las 09:00 de la noche detuvieron en el interior de una vivienda de la colonia Jesús García, en la comisaría Miguel Alemán, a Martín “N” de 60 años por agredir a su esposa.

Detalló que la víctima de 58 años reportó que su cónyuge la agredió en la frente con el mango de un serrucho.

Sujeto detenido por agredir y amenazar a su madre en Hermosillo

Casi dos horas después agentes municipales detuvieron a Jorge Luis “N” de 38 años, en las calles San Olavo e Israel, en la colonia San Bosco, en Hermosillo, luego de que su hermana reportó que había agredido físicamente a su madre.

La reportante informó a los oficiales que el hoy detenido empujó a la víctima de 52 años y la golpeó en la cabeza con los puños mientras la amenazaba con prenderle fuego al domicilio.

Reportero: Ángel Lozano N+

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