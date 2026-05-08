Dos Detenidos por Presuntamente Atacar y Lesionar a un Joven con Armas Blancas en Hermosillo
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Luego de presuntamente atacar y lesionar a un joven de 21 años con armas blancas, dos hombres fueron detenidos en la colonia San Bosco de Hermosillo, Sonora.
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Dos hombres fueron detenidos por elementos de seguridad pública, luego de presuntamente atacar y lesionar a un joven de 21 años con un tubo galvanizado y un arma punzocortante, al poniente de Hermosillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 12:43 horas del jueves en el cruce de las calles San Matías y Jerusalén, en la colonia San Bosco.
Los detenidos fueron identificados como Arturo “N”, de 28 años, y Juan Ramón “N”, de 41, quienes fueron señalados por el delito de lesiones en perjuicio del joven agredido.
Los hombres golpearon a la víctima con un tubo y una solera metálica provocándole lesiones
De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos golpearon a la víctima con un tubo galvanizado y una solera metálica de aproximadamente 27 centímetros de largo, provocándole diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja para su traslado a un hospital.
Tras la actuación de la Policía Municipal, ambos individuos fueron asegurados y posteriormente turnados ante el Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR