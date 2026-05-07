Arrestan a Agente Activo de la Policía Municipal en Posesión de Drogas en Ciudad Obregón

Un agente activo de la Policía Municipal de Cajeme fue arrestado por elementos de la Guardia Nacional al ser sorprendido en presunta posesión de droga, cargadores y equipo táctico en la colonia Misión San Xavier de Ciudad Obregón.

La detención se registró alrededor de las 15:30 horas del martes en el cruce de las calles Ejército Nacional y Norman E. Borlaug, donde el oficial, identificado como Norberto “N”, de 43 años de edad y originario de Oaxaca, fue interceptado mientras se encontraba fuera de servicio a bordo de una camioneta Ford Ranger color amarillo.

El agente tenia posesión de droga, chalecos tácticos, cargadores y equipo de radicomunicación

Durante la revisión del vehículo, los elementos federales localizaron chalecos tácticos, cargadores calibre .223 para fusil AR-15 de uso exclusivo de las fuerzas Armadas, equipo de radiocomunicación, así como una cantidad no especificada de una sustancia con características similares a la droga sintética cristal, por lo que, tras el hallazgo, el agente fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó mediante un comunicado que el elemento se encontraba en su día de descanso y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades, además de señalar que el caso será turnado a la Fiscalía General de la República bajo una política de cero tolerancia.

Reportero: Roberto Bahena N+

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