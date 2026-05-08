Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Madre en Hermosillo, Sonora

En las vísperas del Día de las Madres, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente amenazar de muerte a su mamá de 70 años e intentar incendiar la vivienda familiar en la colonia San Benito, en el sector centro de Hermosillo.

El detenido fue identificado como Daniel Laurencio “N”, de 43 años de edad, quien además habría advertido que golpearía a la adulta mayor.

La intervención policial ocurrió alrededor de las 4:20 de la tarde del jueves en las calles San Luis Potosí y Guadalupe Victoria, luego de que una mujer de 48 años solicitara apoyo a las autoridades.

El sujeto habría amenazado de muerte a su madre y con prenderle fuego a su casa

De acuerdo con el reporte, la denunciante informó que su hermano amenazó con prender fuego a la casa de su madre, además de lanzar amenazas de muerte en su contra.

Tras atender el reporte, los agentes municipales procedieron con la detención del sujeto, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

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