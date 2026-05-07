SEC en Sonora: Calendario Escolar se Adelanta por Mundial de Futbol 2026 y Altas Temperaturas

El actual ciclo escolar 2025-2026 de Educación Básica, finalizará en Sonora el próximo viernes, 5 de junio, informó la Secretaría de Educación y Cultura del Estado.

El adelanto de final de curso se debe a modificaciones al calendario que hizo la dependencia federal, que contempla que las labores administrativas de los docentes serán del 9 al 12 de junio, para que el lunes 10 de agosto se reincorporen a sus labores de organización del próximo ciclo.

🟠 Atenderá @gobiernosonora modificaciones al calendario escolar 2025-2026 anunciadas por la @SEP_mx. 🗓️✨



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El lunes 31 de agosto arrancará el nuevo ciclo escolar 2026-2027

Del 17 al 28 de agosto se realizarán sesiones de fortalecimiento de los aprendizajes con niñas y niños; y el lunes 31 de agosto arrancará formalmente el nuevo año escolar.

La SEC detalló que notificará a la estructura educativa y autoridades sindicales sobre dichas modificaciones, para que informen a padres de familia y a tutores.

Reportera: Fernanda Romero N+

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