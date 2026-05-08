Dos Objetivos Prioritarios Fueron Detenidos en Posesión de Droga en Hermosillo, Sonora

Dos sujetos considerados objetivos prioritarios por la Policía Municipal fueron detenidos en parques públicos el mediodía del jueves, en distintos puntos de Hermosillo, ambos con órdenes de aprehensión vigentes por delitos graves y en posesión de presunta droga.

La primera detención ocurrió alrededor de las 11:05 horas en las calles Iturbide y Morelia, de la colonia Centro, en el Parque Madero, donde fue asegurado Luis “N”, de 29 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente desde el año 2016 en Oaxaca, por el delito de homicidio calificado con alevosía y traición.

Al momento de su captura, los agentes le decomisaron cinco envoltorios con características similares a la droga sintética conocida como crystal.

Otro objetivo prioritario detenido en posesión de drogas

Más tarde, a las 12:30 horas, fue detenido Jesús “N”, alias “Wataranch”, de 20 años de edad, en las calles Punta de Agua y Sanalona de la colonia El Ranchito, en el parque del antiguo panteón de los Yaquis.

El joven era buscado por una orden de aprehensión relacionada con el delito de robo con violencia y, al momento de ser interceptado, presuntamente portaba un cuchillo de 30 centímetros de longitud y siete envoltorios con polvo blanco granulado con características del crystal.

Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones y el cumplimiento de los procesos judiciales pendientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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