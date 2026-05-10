Menor de 7 Años es Mordida por Araña Viuda Negra en el Centro de Hermosillo

Una niña de 7 años que fue mordida por una araña viuda negra el pasado sábado, en sector centro de Hermosillo, recibió apoyo de traslado por parte de agentes municipales para su atención médica oportuna.

Con base en información de la Policía Municipal, fueron los oficiales López Ruiz, Noriega Rubal, Rivera Sierra y López Espinoza, los que recibieron el reporte y actuaron conforme lo establece el protocolo para ese tipo de emergencias.

La menor permanece bajo observación

La corporación policiaca detalló que dicho incidente se registro alrededor de las 11:40 horas del sábado, en una vivienda ubicada en callejón Sonora, en la colonia El Mariachi.

En el lugar la mamá de la menor les informó de la mordedura de la araña, por lo que fue llevada a bordo de la patrulla E-423 a una clínica particular en las calles Colosio y Juárez, donde quedó en observación.

Reportero: Ángel Lozano N+

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