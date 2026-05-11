Agresión Armada Deja a Persona Sin Vida en la Colonia Nuevo Hermosillo al Interior de Vivienda

Una agresión armada dejó a una persona sin vida en calles de la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la capital sonorense, en una vivienda donde hace semanas una mujer fue agredida a balazos.

De acuerdo con el reporte oficial de la autoridad, los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro y media de la tarde, en la calle Llano Colorado entre Horizonte y Relámpago. La víctima, cuya identidad no ha sido confirmada, era un hombre de entre 45 y 50 años.

El cuerpo fue localizado sobre la cinta asfáltica, con heridas por proyectil de arma de fuego en tórax y ambos brazos. En el sitio se aseguraron al menos tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

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Señalan inmueble como presunto punto de venta

El informe señala que el inmueble donde ocurrió la agresión se utiliza como presunto punto de venta de droga, donde el pasado 20 de marzo se registró otra agresión armada en contra de Laura Susana, de 41 años.

En aquella fecha, una persona llegó al domicilio y por un orificio le disparó a la mujer para luego darse a la fuga, mientras que ella fue llevada a un hospital a recibir atención médica.

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Información Gustavo Moreno N+