Ataques Armados Dejan a una Mujer Asesinada y un Hombre Lesionado a Balazos en Hermosillo

En distintos sectores de Hermosillo, el pasado viernes, se vivieron hechos violentos realizados con arma de fuego, lo que dejó como saldo a una mujer sin vida y un hombre herido de bala, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El primer ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre las calles Coomitín, entre Maderas Poniente y Tesota, en la colonia Palo Fierro, donde una mujer fue agredida a balazos. Al arribar paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hombre resulta lesionado tras ataque armado en colonia Los Olivos de Hermosillo

Más tarde, otro hecho violento se registró en el cruce de las calles Bogavante y Andador Uno, en la colonia Los Olivos, al sur de la ciudad, donde un hombre de 32 años fue atacado con arma de fuego.

La víctima sufrió impactos de bala en ambas piernas y fue trasladada en una ambulancia de Cruz Roja a un hospital público para recibir atención médica.

Las indagatorias de ambos casos quedaron a cargo de elementos del Departamento de Homicidios de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Reportero: Roberto Bahena N+

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