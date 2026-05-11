Menores de Edad Señalados como Presuntos Responsables de Asesinato de Joven Boxeador en Sonora

Dos menores de 17 años fueron señalados como probables responsables del homicidio de Sergio Daniel, adolescente de 16 años, y deportista que practicaba boxeo, ocurrido en calles de la colonia Los Ángeles, en Ciudad Obregón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de ambos jóvenes, luego de que un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes autorizó los mandamientos judiciales, derivados de las investigaciones realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron la noche del 5 de mayo, cuando Sergio Daniel caminaba por el sector y presuntamente fue interceptado por los ahora imputados, quienes viajaban en una motocicleta, momento en el que ocurrió la agresión armada. La víctima sufrió heridas de bala y perdió la vida mientras recibía atención médica.

Los adolescentes ya habían sido detenidos por otro delito

La Fiscalía detalló que los dos adolescentes habían sido detenidos el 6 de mayo pasado por un delito distinto y, al momento de su captura, les aseguraron tres armas de fuego, cargadores, cartuchos calibre .40 milímetros, así como 23 envoltorios y una bolsa con narcótico.

Con base en los datos de prueba, peritajes y demás actos de investigación integrados en la carpeta correspondiente, las autoridades solicitaron las órdenes de aprehensión, las cuales fueron concedidas por el juez especializado.

Actualmente, ambos menores permanecen a disposición de la autoridad judicial competente, donde continuarán las audiencias conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Segundo caso donde menores de edad asesinan a otro adolescente

Este es el segundo caso que resuena en Sonora, donde menores de edad asesinan a otro adolescente, el primero ocurrió el 25 de septiembre en Sonoyta, donde Leyla Monserrat, de 15, perdió la vida al ser engañada por dos amigas, de 13 y 15 años, para darle una supuesta sorpresa, pero fue amarrada y asfixiada, lo cual quedó grabado en un video.

Por este delito la joven de 15 años recibió 2 años y 10 meses de internamiento y la de 13 solo una sanción de libertad asistida de 11 meses, situación por la que la madre de la víctima pidió cambiar las leyes, para que menores de edad puedan recibir sentencias mayores.

Reportero: Roberto Bahena N+

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