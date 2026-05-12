Detienen a Presunto Responsable de Agresión a un Hombre Afuera de la ExpoGan en Hermosillo

Luego de permanecer prófugo tras una agresión por afuera de la ExpoGan en Hermosillo, Javier Ignacio “N” fue detenido en Empalme por agentes ministeriales de investigación criminal y policías estatales, como uno de los probables responsables que dejó a un hombre con traumatismo craneoencefálico severo.

La captura fue sobre el bulevar De la Productividad, frente a maquiladoras del municipio de Empalme, donde agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, por el delito de lesiones calificadas con ventaja.

La víctima habría sido atacado física y verbalemente por un grupo de sujetos

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de mayo pasado, en el exterior de la ExpoGan, en el bulevar De los Ganaderos, de la colonia Las Lomas de Hermosillo.

La víctima, Jesús Manuel “N”, de 35 años, estaba con un sobrino cuando presuntamente fue atacado física y verbalmente por un grupo de aproximadamente seis sujetos.

Las indagatorias señalan que el hombre cayó al suelo durante la agresión y continuó siendo golpeado, resultando con lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

Identificaron y localizaron a uno de los presuntos agresores

Personal de Cruz Roja trasladó al afectado a recibir atención médica especializada, donde permaneció intubado debido a la severidad de las lesiones.

Testigos informaron que los agresores huyeron del lugar a bordo de una camioneta tipo pick up, lo que derivó en las investigaciones ministeriales que permitieron identificar y localizar al imputado.

Reportero: Roberto Bahena N+

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