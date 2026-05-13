Estudiante de Secundaria Detenido por Presuntamente Amenazar con Navaja a Joven en Hermosillo

Un estudiante de 14 años fue arrestado por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente amenazar con una navaja rasuradora a otro alumno dentro de una escuela secundaria del norponiente de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:10 horas de ayer en la Escuela Secundaria Técnica Número 74 “Roberto Topete García”, ubicada en la avenida Navojoa y callejón Chanate, en el fraccionamiento Puerta Real.

De acuerdo con el reporte oficial, autoridades escolares tenían retenido al menor cuando arribaron los agentes municipales al plantel para hacerles entrega de él y el arma blanca.

Le localizaron una rasuradora y nueve navajas de afeitar

El subdirector de la institución informó que al revisar la mochila del adolescente localizaron una rasuradora manual de aproximadamente 20 centímetros, así como nueve navajas de afeitar.

Tras el hallazgo, el menor fue turnado ante la autoridad correspondiente especializada en justicia para adolescentes para el seguimiento de las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

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