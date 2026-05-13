Tres Sujetos Detenidos en Posesión de Armas, Drogas y Vehículos con Irregularidades en Sonora

Más de 120 pastillas de fentanilo, metanfetamina, cartuchos útiles y vehículos con irregularidades fueron asegurados en operativos implementados en Nogales, Cajeme y Sonoyta, donde la Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso de tres personas y una sentencia condenatoria por delitos federales.

Carlos “N” y Ángel “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de ser detenidos por la Policía Municipal en el fraccionamiento Los Corrales, en Nogales.

Las autoridades les aseguraron una pistola con cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, otro con seis cartuchos, 121 tabletas de fentanilo y 6 envoltorios con 28 gramos 600 miligramos de metanfetamina.

El juez de control les dictó vinculación a proceso y les impuso prisión preventiva.

Sujeto a prisión tras asegurarle droga y cartuchos útiles de arma en Cajeme

En otro hecho, Luis “N” fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial durante un cateo en un inmueble de Pueblo Yaqui, en el municipio de Cajeme.

Las autoridades le aseguraron 14 pastillas de fentanilo y 15 cartuchos útiles para arma de fuego y un juez le impuso una pena de 6 años, 4 meses y 24 días de prisión, además de una multa de 13 mil 576 pesos con 80 centavos.

Vinculado a proceso por transportar vehículos sin documentación legal en Sonoyta

Asimismo, Iván “N” fue vinculado a proceso por el delito de contrabando, tras ser detenido por la Guardia Nacional en la sección aduanera de San Emeterio, en Sonoyta.

El imputado viajaba en un tractocamión con caja cerrada que transportaba tres vehículos, de los cuales dos no contaban con documentación que acreditara su legal estancia en el país.

Luego del aseguramiento de las unidades y su puesta a disposición de la Fiscalía Federal, el juez dictó vinculación a proceso e impuso prisión preventiva.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR