Mujer Detenida por Presuntamente Amenazar de Muerte a Expareja en Hermosillo

Luego de presuntamente amenazar de muerte con un arma punzocortante, a su expareja sentimental durante una discusión, una mujer de 57 años fue detenida por agentes policíacos en la colonia San Benito.

La captura de Rosario ocurrió alrededor de las 09:40 horas del miércoles en el cruce de las calles Tamaulipas y Reforma, por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes atendieron el llamado de emergencia al 9-1-1 que hizo el afectado de la tercera edad.

La mujer lo habría amagado con un cuchillo de aproximadamente 27 centímetros

De acuerdo con el parte oficial, el afectado, un hombre de la tercera edad de 66 años, manifestó a los oficiales que la mujer lo amagó con un cuchillo de acero inoxidable, de aproximadamente 27 centímetros de largo.

Tras controlar la situación, los agentes aseguraron el arma blanca y pusieron a Rosario a disposición del Ministerio Público especializado en delitos de violencia familiar, autoridad que determinará su situación legal.

Reportero: Roberto Bahena N+

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