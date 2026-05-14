Hombre Asesinado a Balazos tras un Presunto Intento de Privación de Libertad en Hermosillo

Tras un presunto intento de privación ilegal de la libertad, un hombre de 32 años que laboraba como limpiavidrios en un estacionamiento, fue asesinado a balazos por sujetos armados que irrumpieron en un domicilio de la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo.

La víctima fue identificada como Emmanuel Tadeo “N”, quien perdió la vida tras recibir múltiples disparos durante el ataque ocurrido alrededor de las 19:30 horas del miércoles, en el cruce del callejón San Martín y Enrique Oliver.

De acuerdo con la información oficial, al sitio llegaron dos camionetas, una color guinda y otra negra, de las cuales descendieron varios hombres armados con armas largas y cortas.

Los sujetos armados intentaron privarlo de libertad y al no poder le dispararon en repetidas ocasiones

Los agresores intentaron llevarse por la fuerza al hombre; sin embargo, al no conseguirlo le dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas, dejándolo sin vida en el patio frontal del inmueble.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguraron en la escena casquillos percutidos calibres .9 y .40 milímetros como parte de las investigaciones.

Asimismo, la Fiscalía indicó que la víctima contaba con antecedentes por portación de armas prohibidas en 2013, robo de vehículo de propulsión mecánica en 2021 y violencia familiar en 2022.

Reportero: Roberto Bahena N+

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